منوعات 22 نيسان 2022 - 07:58 22/04/2022 07:58:54 واقعة غريبة في مصر... القبض على موظّف "قضم" إصبع مديره بسبب مشاجرة بينهما

القبض على موظّف "قضم" إصبع مديره بسبب مشاجرة بينهما

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LBCI News Lebanon





وقد نشبت مشادة كلامية بين موظّف ومديره في مطعمٍ في حي الزمالك، ما دفع الموظّف الى قضم إصبع المدير والهروب سريعاً.



وبحسب موقع صحيفة

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ومن جهتها، ألقت الشرطة القبض على المتهم وأحالته إلى النيابة العامّة للتحقيق معه وكشف ملابسات الواقعة الغريبة.

في واقعة غريبة من نوعها، تمكّنت الأجهزة الأمنية في مصر من القبض على موظّفٍ قضم إصبع مديره في العمل وفرّ هارباً.وقد نشبت مشادة كلامية بين موظّف ومديره في مطعمٍ في حي الزمالك، ما دفع الموظّف الى قضم إصبع المدير والهروب سريعاً.وبحسب موقع صحيفة "بوابة الأهرام" ، فنُقل المدير سريعاً إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتقدمت إدارة المستشفى بإبلاغ الأجهزة الأمنية عن بتر أصبع أحد الأشخاص ما جعل قوات المباحث تنتقل إلى مكان الحادث.ومن جهتها، ألقت الشرطة القبض على المتهم وأحالته إلى النيابة العامّة للتحقيق معه وكشف ملابسات الواقعة الغريبة.

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