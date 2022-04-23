عوارض مرضية في حفل زفاف... عروس تضع الـ"ماريغوانا" بأطباق ضيوفها!

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أُوقفت امرأة في فلوريدا الأميركية لوضعها الماريغوانا في الطعام الذي قدمته خلال حفلة زفافها، من دون علم الضيوف بذلك، وفق ما أفادت الخميس الصحافة المحلية في الولاية الواقعة جنوب شرق الولايات المتحدة.وتسببت الأطباق التي وضعت فيها الحشيشة بتواطؤ من متعهدة الحفلة بعوارض مرضية لعدد من الضيوف، منها تسارع نبضات القلب، فيما انتاب جنون العظمة البعض الآخر، مما استدعى تدخل مسعفين، ودفع السلطات في مقاطعة سيمينول بوسط فلوريدا إلى توقيف العروس والشخص المسؤول عن الطعام.على سبيل المثال، شعرت صديقة العروس ميراندا كادي التي تناولت الخبز بزيت الزيتون، بأن "قلبها سيتوقف"، بحسب المصدر نفسه.وما كان من كادي إلا أن سألت متعهدة الطعام جويسلين براينت عما إذا كانت أضافت الحشيشة إلى الطعام، فأكدت المتعهدة أنها فعلت.وستحاكم سفوبودا وبراينت لمخالفتهما قانون فلوريدا المتعلق بالتلاعب بالأغذية، وكذلك بسبب الإهمال وتوفير الماريغوانا .ومن المقرر أن تمثل العروس ومتعهدة الطّعام أمام المحكمة في حزيران بحسب شبكة "سي إن إن".