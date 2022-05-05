منوعات 05 أيار 2022 - 10:18 05/05/2022 10:18:21 بعد فوزهما بجائزة اليانصيب... بريطانيان يستعدان لاتباع شغفهما بـ"صيد الأشباح"

فاز حبيبان بريطانيان بجائزة يانصيب، قدرها 10 آلاف جنيه إسترليني، أي أكثر من 12 ألف دولار شهرياً لمدة 30 عاما.

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LBCI News Lebanon

فاز حبيبان بريطانيان بجائزة يانصيب، قدرها 10 آلاف جنيه إسترليني، أي أكثر من 12 ألف دولار، شهرياً لمدة 30 عاما، وذلك خلال الإغلاق التام نتيجة تفشي فيروس كورونا في آذار الماضي. ومنذ لحظة استلامهما الأموال الطائلة، تركت لورا هويل، من نوتيغهامشاير، عملها واشترت مع حبيبها كيرك ستيفنز منزلاً جديداً. الإعلان واللافت في الموضوع أن الفوز بالجائزة ساعد الثنائي على اتباع شغفهما بـ"صيد الأشباح"، في حين يُثابر كيرك على نيل درجة الماجستير في الهندسة الميكانيكية للتركيز على ما هو خارق للطبيعة. ووفق موقع " بي بي سي "، فيُخطط الشاب البالغ من العمر 38 عاماً لإنشاء شركة تختص في تصنيع "معدات صيد الأشباح". وقال كيرك: "نحن نحقق الأمور الّتي لطالما أردنا القيام بها، ونشعر بالراحة التامة حيال مشاريعنا بعد فوزنا بجائزة اليانصيب".

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