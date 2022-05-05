منوعات 05 أيار 2022 - 10:59 05/05/2022 10:59:56 عودة طائرة بعد 40 دقيقة على إقلاعها... مساعد الطيار لم يكمل الاختبار الأخير

اضطرت طائرة تابعة لشركة فيرجن أتلانتيك البريطانية، الى العودة إلى المدرّج، بعد اعتراف مساعد الطيار بأنه لم يكمل اختبار الطيران الأخير.

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LBCI News Lebanon

اضطرت طائرة تابعة لشركة فيرجن أتلانتيك البريطانية، متجهة من لندن إلى نيويورك الى العودة إلى المدرّج، بعد اعتراف مساعد الطيار بأنه لم يكمل اختبار الطيران الأخير. وكانت الطائرة تُحلّق فوق إيرلندا عندما تم إعلام الطيار بأن مساعده لم يكمل تدريباته اللازمة. وبعد 40 دقيقة على إقلاعها، صدرت أوامر صارمة بعودة طائرة إيرباص A330 إلى مطار هيثرو في لندن. وتمكن الركاب من الوصول إلى الولايات المتحدة، بعد ثلاث ساعات تقريباً من الموعد المخطط له، إذ اضطروا إلى الانتظار إلى حين تم العثور على مساعد طيار بديلٍ. الإعلان وأبلغت شركة الطيران المسافرين الغاضبين أن المشكلة نتجت عن خطأ روتيني. كما قدمت اعتذاراً، مؤكدةً أنه لم يتم المسّ بالسلامة العامة، مع وجود كل من الطيارين، اللذين يملكان رخصة، المؤهلين بالكامل لقيادة الطائرة. وذكرت شركة الطيران أن مساعد الطيار احتاج إلى "رحلة تقييم نهائية" مع طيار تدريب ليتمكن من الطيران مع فيرجن أتلانتيك. وبالتالي، فإن وجوده على متن الطائرة لم يُعدّ خرقاً للطيران أو السلامة، إلا أنه لم يمتثل لبروتوكولات التدريب الداخلية للشركة، ولهذا السبب تم توقيف الرحلة ومن ثم استئنافها. مصدر

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