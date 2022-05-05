يوناني يواجه عقوبة السجن لمدة 10 سنوات... استدرج قطة وركلها الى البحر!

يواجه رجل يوناني عقوبة السجن لمدة 10 سنوات، بسبب ركله قطة وإسقاطها في البحر، بعدما قام باستدراجها بقطعة سمك إلى حافة منصة مطعم يطلّ على البحر.
ويظهر مقطع فيديو مُصور، تم نشره على إنستغرام، المواطن اليوناني وهو يتناول وجبة الغداء مع شخصين في مطعم سمك في جزيرة إيفيا اليونانية يوم الأحد. حينها بدأت قطتان تحومان حول قدميه، على أمل أن يسقط منه فتات طعام على الأرض، فانتهز الرجل الفرصة واستدرج قطة منهما بقطعة سمك قدمها إليها، وعندما اقتربت ركلها بقدمه إلى البحر أمامه.
وبحسب المعلومات، فقد ظهر الرجل في الفيديو وهو يحاول استدراج القطة الثانية، لكنها ابتعدت ولم تقع في الفخ.
وأثار الفيديو جدلاً واسعاً في اليونان وخارجها، حيث دعا الكثيرون حكومة البلاد إلى التحرك.
وأعلنت الشرطة الاثنين العثور على "راكل القطة" واعتقاله "بموجب قانون يحمي الحيوانات، ويعتبر تعذيبها جناية عقابها السجن 10 سنوات، وغرامة قدرها 50 ألف يورو، أي نحو 52 ألف دولار".