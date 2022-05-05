تعود إلى العصر البطلمي... العثور على معابد ومقابر أثرية في مصر

أعلنت البعثة الأثرية المصرية في منطقة سوهاج العثور على معابد ومقابر تعود إلى العصر البطلمي.

Lebanon, news ,lbci ,أخبار الثالث., بطليموس, الملك, عصر, الهريدي, جبل, البطلمي, العصر, إلى, تعود, ومقابر, معابد, على, العثور, سوهاج, منطقة, في, المصرية, الأثرية, البعثة,أعلنت,أعلنت البعثة الأثرية المصرية في منطقة سوهاج العثور على معابد ومقابر تعود إلى العصر البطلمي.

LBCI News Lebanon

أعلنت البعثة الأثرية المصرية في منطقة سوهاج العثور على معابد ومقابر تعود إلى العصر البطلمي.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن الاكتشاف تم بمنطقة جبل الهريدي، حيث عثر على نقطة تفتيش ومراقبة من عصر الملك بطليموس الثالث، وهي عبارة عن مبنى من الطوب يشبه البرج.

الإعلان

وأضاف أنه بني بهدف التفتيش والمراقبة وإحكام المرور بين حدود الأقاليم وجمع الضرائب وتأمين السفن وحركة الملاحة في النيل.

وقال وزيري إنه تم اكتشاف معبد للإلهة إيزيس يعود لعصر الملك بطليموس الثالث (يورجتيس) ويمتد بطول 33 متراً وعرض 14 متراً.

كما عثرت البعثة خلال أعمال الحفر من الناحية الشمالية للمعبد على حوض للتطهير من الحجر الجيري ولوحة نذرية للمعبد، و5 قطع فخارية عليها كتابات باللغة الديموطيقية، بالإضافة إلى 38 عملة معدنية تعود إلى العصر الروماني.

وتم اكتشاف جزء صغير من عمود من الحجر الجيري، بالإضافة إلى بعض العظام الحيوانية، والتي تبين من خلال دراستها أنها كانت تمثل طعام كهنة المعبد.

بدوره، قال رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا، محمد عبد البديع: "إن البعثة نجحت في الكشف عن بيوت أحد رؤساء العمال وعدد من بقايا الأوراق الخاصة بأسماء العمال ورواتبهم ومهامهم".

وفي سلسلة الاكتشافات، تم العثور على 85 مقبرة تعود إلى فترات مختلفة منذ نهاية الدولة القديمة وحتى نهاية العصر البطلمي، منها مقابر محفورة في مستويات عدة في الجبل، ومنها مقابر ذات بئر أو عدة آبار للدفن، ومقابر أخرى ذات ممر منحدر ينتهي بغرفة للدفن.