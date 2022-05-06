منوعات 06 أيار 2022 - 08:52 06/05/2022 08:52:26 بعد دخولهم موسوعة غينيس... 9 توائم يحتفلون بعيد ميلادهم الأول!

يحتفل 9 توائم بعيد ميلادهم الأول، وذلك بعدما حطّموا الرقم القياسي في موسوعة غينيس لأكبر عدد من التوائم الذين يبقون على قيد الحياة.

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LBCI News Lebanon

يحتفل 9 توائم بعيد ميلادهم الأول، وذلك بعدما حطّموا الرقم القياسي في موسوعة غينيس لأكبر عدد من التوائم الذين يبقون على قيد الحياة. ولا يزال الأطفال التسعة يخضعون للرعاية في مركز صحي مغربي ولدوا فيه في 4 أيار 2021. وقال الوالد عبد القادر غربي إن زوجته حليمة سيسي، البالغة من العمر 26 عاماً، والأطفال "يتمتعون بصحة جيدة جيدا". الإعلان وكان الوالدان، وهما من مالي، قد أطلقا أسماء محمد وعمر والحجي وباه على الذكور الأربعة، بينما أطلقوا على الإناث أسماء خديجة وفطومة وحواء وأداما وأومو. وبحسب المعلومات، فقد عاد عبد القادر إلى المغرب بعد غياب دام ستة أشهر، ومعه ابنته الكبرى سعدى التي تبلغ من العمر 3 سنوات، للاحتفال بعيد ميلاد أطفاله. وأوضح عبد القادر إن الأسرة ستقيم حفل عيد ميلاد بسيطاً تحضره الممرضات وعدد من سكان المبنى السكني الذي تقيم فيه. وعبّر عن سعادته قائلاً: "لا شيء أفضل وأجمل من السنة الأولى. سنتذكر هذه اللحظة الرائعة طالما حيينا". مصدر

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