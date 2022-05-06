في ردٍ غير متوقع... الرئيس الأوكراني يبعث رسالة شكر إلى تلميذ بريطاني (صورة)

تلقى تلميذ في مدرسة ببريطانيا رداً مباشراً على رسالة أرسلها إلى رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي.

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LBCI News Lebanon

تلقى تلميذ في مدرسة ببريطانيا رداً مباشراً على رسالة أرسلها في وقتٍ سابقٍ إلى رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، مُعلناً فيها دعمه لأوكرانيا في ظلّ الحرب القائمة مع روسيا.

ووفق موقع بي بي سي ، فقد أرسل توماس، 12 عاماً، وهو تلميذ في مدرسة دورهام ترينيتي، رسالة خطية إلى الرئيس الأوكراني قال فيها إنه يأمل في أن "تفوز أوكرانيا على روسيا".

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كما تم إرسال 270 طرداً من الإمدادات الطبية والملابس والمواد الغذائية وأدوات النظافة كان قد تبرع بها تلاميذ المدرسة المذكورة.

وعلى الرغم من عدم توقعه رداً مباشرا، تلقت المدرسة رسالة مختومة الأسبوع الماضي، مكتوبة باللغة الإنكليزية بتاريخ السبت 23 نيسان 2022 وعليها ختم "فولوديمير زيلينسكي".

وفي الرسالة، شكر الرئيس الأوكراني توماس على دعمه لأوكرانيا، قائلاً إنه يأمل في إحلال السلام لجميع مواطني أوكرانيا وأن "الدعم البريطاني أدى إلى رسم الابتسامة على وجهه".

وأعلنت المدرسة أنها ستضع نسخة من ردّ الرئيس الأوكراني في إطارٍ داخل المدرسة، تكريماً للرئيس زيلينسكي.