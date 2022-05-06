العثور على كتاب مقدس صغير في مكتبة بريطانية... هل هو الأصغر في العالم؟ (صورة)

عُثر على كتابٍ مقدسٍ صغير الحجم في مكتبة "ليدز" البريطانية أثناء الإغلاق التام بسبب جائحة كوفيد-19.

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LBCI News Lebanon

في مكتبة "ليدز" البريطانية، عُثر على كتابٍ مقدسٍ صغير الحجم من بين عدد هائل من الكتب القديمة أثناء الإغلاق التام بسبب جائحة كوفيد-19.

ويحتوي الكتاب المقدس، الّتي يبلغ حجمه 50 ملمتراً بالطول و35 ملمتراً بالعرض، على كلّ من العهدين القديم والجديد، وهو مكتوب بخطٍ صغير لا يمكن قراءته إلا بعدسة مكبرة.

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وقال موظفو المكتبة إن أصول الكتاب المقدس "غامضة"، وأن هذه نسخة متماثلة لكتاب مقدس نُشر في عام 1911 تحت عنوان "Chained Bible".

وقالت ريهان إسحاق، أمينة مكتبة ليدز المركزية، إن الكتاب صُنف على أنه أصغر كتاب مقدس في العالم عند طباعته، على الرغم من أن هذا الأمر لم يكن صحيحاً بالكامل.

وأضافت أنه تمت فهرسة أكثر من 3 آلاف كتاب نادر أثناء الإغلاق، بعضها يعود تاريخها إلى القرن الخامس عشر.

وحثت إسحاق المهتمين على زيارة المكتبة في منطقة ليدز البريطانية لتفقد الكتاب المقدس والاكتشافات الأخرى، وشجعت الناس على قراءة الكتب الورقية القديمة بدلاً من حبسها بعيداً عن متناول اليد.