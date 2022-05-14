بعد غيابٍ... الملكة إليزابيث تشارك في عرض الخيول الملكي

شاركت الملكة إليزابيث الثانية الجمعة في عرض الخيول الملكي في ويندسور.

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LBCI News Lebanon

شاركت الملكة إليزابيث الثانية الجمعة في عرض الخيول الملكي في ويندسور، وذلك بعد عدم حضور الافتتاح الرسمي للبرلمان في وقت سابق من هذا الأسبوع، بسبب معاناتها من مشاكل بالتنقل.

ونُقلت الملكة، 96 عاما، إلى مكان الحدث في سيارة رانج روفر، حيث ظهرت في المقعد الأمامي، مرتديةً قميصاً أبيض اللون مع كنزة باللون الأزرق الغامق ونظارة شمسية.

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وتحدثت الملكة من داخل السيارة إلى مجموعة صغيرة بالقرب من حلقة العرض، وظهرت وهي تبتسم وتضحك وتتجاذب أطراف الحديث معهم.

ويُذكر أن الملكة شوهدت آخر مرة في العلن في 29 آذار، أي عندما حضرت حفلًا لإحياء ذكرى وفاة زوجها الراحل، الأمير فيليب، مع حضور كبار أفراد العائلة المالكة.