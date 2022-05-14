فيديو يوثّق عملاً بطولياً... ساعدوا سيدة تعرّضت لحالة طبية طارئة وسط الطريق! (فيديو)

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أشاد مستخمو مواقع التواصل الاجتماعي بعمل بطولي قام به عدد من الناس في فلوريدا، إذ ساعدوا سيدة لحظة تعرّضها لحالة طبية طارئة أثناء قيادة السيارة.ووقعت هذه الحادثة يوم 5 أيار، وقد نشر قسم شرطة بوينتون بيتش فيديو الحادثة على يوتيوب.ويظهر الفيديو تحرّك سيارة المرأة، على الإشارة الحمراء، ببطء باتجاه تقاطع سيارات مزدحم. عندها ركضت سيدة أخرى نحو السيارة، وبدأت تلوح بذراعيها لتوجيه النداء للمارة لمساعدتها على توقيف السيارة المتحرّكة.وترجّل عدد من الناس من سياراتهم وعملوا معًا لإيقاف السيارة المتحركة. بعدها، تفقدوا حالة المرأة، من ثمّ دفعوا سيارتها بعيداً.وقالت الشرطة إن هؤلاء الأشخاص أخذوا السيارة إلى موقف سيارات قريب، حيث قدّمت ممرضة، كانت على الهاتف مع خدمات الطوارئ، تعليمات حول الرعاية الطبية للمرأة حتى وصول قسم الإطفاء.وفي حديث مع قناة CBS12 News، قالت المرأة التي تدعى لوري رابيور إنها لا تتذكر اللحظة التي عانت فيها المشكلة الصحية، لكنها أشارت الى أنها شعرت بالدوار بسبب تناول حبوب ارتفاع ضغط الدم وعدم تناول الطعام قبل خضوعها لفحص طبي.