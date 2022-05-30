اتّبعوا هذه النصائح للتغلّب على الحرّ الشديد!

الإعلان

خلال الطقس الحار وارتفاع درجات الحرارة، يبحث الناس باستمرار عن طرق تساعدهم على محاربة موجات الحر الشديدة. لذلك، سنقدّم لكم في ما يلي بعض النصائح التي تساعدكم على التغلّب على الحرّ الشديد.- شرب الكثير من الماء: يعتبر شرب كميات كافية من الماء خطوة أساسية وضرورية للحفاظ على رطوبة الجسم والتخلّص من الحرارة الشديدة.- تناول الأطعمة المقاومة للحرارة: يساعد عدد من الأطعمة على ترطيب الجسم، وبالتالي فيساعد تناولها في مقاومة حرارة الطقس. ومن هذه الأطعمة: البطيخ، الشمام، الفريز والخضار الغنية بالماء مثل الخيار والخس والكوسا.- ارتداء الملابس القطنية: تؤدي الملابس المصنوعة من الألياف الصناعية الى ارتفاع حرارة الجسم في الصيف والشعور بالحكة. وبدلاً منها، يُنصح بارتداء الملابس القطنية والألوان الفاتحة، كما ويفضل أن تكون الملابس فضفاضة.- تطبيق جل الألوفيرا: يساعد تطبيق جل الألوفيرا على البشرة على تقليل الشعور بالحرارة كونه يساعد في تخفيض درجة حرارة الجسم. كذلك، فيمكن أيضاً شرب عصير الألوفير للحصول على النتيجة نفسها.