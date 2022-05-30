"الرجل الطائر" ينجو من الموت بأعجوبة... فيديو يوثّق سقوطه عن ارتفاع 15 متراً!

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Crash impressionnant de @frankyzapata aujourd’hui au meeting aérien de #biscarrosse Heureusement il est tombé dans l’eau et devrait s’en sortir je l’espère sans trop de soucis. #frankyzapata #biscarrosse #crash pic.twitter.com/SjWbGOp74W — Alex (@Alex170346741) May 28, 2022

نجا الفرنسي فرانك زاباتا المعروف بـ"الرّجل الطائر" من الموت بأعجوبة إثر سقوطه عن ارتفاع 15 متراً بعدما تحطّم اللوح الطائر الذي كان يحلّق في الهواء باستخدامه.وفي التّفاصيل، فخرج اللوح الطائر عن سيطرة المغامر البالغ من العمر 43 سنة بينما كان يحلّق فوق منطقة بيساكروس جنوب غربي فرنسا يوم السبت.ويُظهر مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي زاباتا وهو يقلع بسرعة ويطير عالياً في الهواء قبل أن يسقط عن ارتفاع 15 مترًا ويصطدم بالمياه تحته. ووثّق الفيديو صدمة الأشخاص الذين كانوا حاضرين في المكان بينما يصرخون لأجل إنقاذ زاباتا.وتمكّن المسعفون من إخراج زاباتا من مياه البحيرة، ثم نُقل بسرعة إلى قسم الطوارئ في المستشفى حيث يتماثل للشفاء.ويُشار إلى أنّ زاباتا كان قد حقق شهرة واسعة سنة 2019، عندما تمكّن من عبور بحر المانش مستقلاً لوحا طائرا نفاثا من تصميمه.