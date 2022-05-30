منال رستم... أوّل مصرية تصعد قمّة جبل إيفرست خلال أسبوعين (صور)

أصبحت منال رستم، 39 سنة، أوّل مصرية تصعد قمة جبل إيفرست في رحلة استغرقت أسبوعين بعد سلسلة مغامرات وتدريبات شاقة على مدار العشر سنوات الماضية.
وبحسب موقع "المصراوي"
، فقالت رستم: "إن الطريق لم يكن سهلا، فالفكرة استغرقت سنوات لتنفيذها والاستعداد لها، وممارسة ألعاب القوى والجري وغيرها من الألعاب، بجانب العديد من الماراثونات العالمية، خلال الإقامة بدولة الإمارات العربية".
وأضافت رستم أنّها قبل صعود جبل إيفرست نجحت بصعود العديد من قمم الجبال في إفريقيا وأوروبا، ومن بينها قمة جبل كليمنجارو في تنزانيا وقمة جبل كينيا وكذلك قمة جبل أليس في روسيا، وقمة جبل "مون بلو" في فرنسا عام 2018.
وقد استقبلت السفيرة ووزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم العداءة منال رستم، وأكدت دعمها للفتيات المصريات في الخارج.
وأشارت رستم إلى أنّها ما زالت تحلم بصعود عدد أكبر من قمم الجبال، وأعربت عن فخرها بعدما نجحت في تغيير الصورة النمطية عن المحجبات، لتصبح أول سفيرة محجّبة لشركة "Nike".