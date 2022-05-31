" ZoodPay"... منصة الإقراض الرقمية تتوسع في الباكستان و تستحوذ على Tez للخدمات المالية

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دخلت "ZoodPay"، منصة الإقراض الرقمية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، السوق الباكستاني من خلال الاستحواذ التام على شركة " Tez" للخدمات المالية في كراتشي.وأصبحت " Tez" من أوائل الشركات المالية التكنولوجية في الباكستان التي منحت رخصة شركة مالية غير بنكية ( NBFC) في العام 2018، وذلك بدعم من مستثمرين مثل Panet N و Flourish Ventures (Omidyar Network) و Accion.ومنذ ذلك الحين، حققت مكانة متخصصة في الإقراض الاستهلاكي وتقدم القروض الصغيرة إلى العملاء غير المتعاملين مع البنوك في أكثر من 160 مدينة في الباكستان. وبعملية الاستحواذ هذه، تكون ZoodPay قد وظفت خدماتها لتكون لاعب رئيسي في صناعة الإقراض الرقمي والتكنولوجيا المالية في الباكستان.من جانبه، علق الرئيس التنفيذي لـ " ZoodPay" مايكل خوي قائلاً: " تعتبر باكستان سوقاً واعدة في المجال المالي حيث يتطلع العديد من الأشخاص للحصول على التسهيلات الائتمانية".وأضاف"نحن على ثقة تامة أن الخبرة التي تتمتع بها " ZoodPay" وعملها في الأسواق الناشئة إلى جانب فريق العمل القوي في " Tez" سينعكس بشكل إيجابي على حياة الباكستانيين من خلال منحهم خدمات مالية رقمية بتكلفة مقبولة ومصداقية عالية".وفي ظل غياب تاريخ ائتماني وبيانات موثوقة، تعذر على اللاعبين التقليديين تقييم المخاطر الائتمانية مما أدى إلى تراجع الاهتمام بخدمة العملاء، ونتيجة ذلك يتمتع أقل من 5 في المئة من الأفراد في الباكستان بإمكانية الوصول إلى الائتمان الرسمي.وتسعى "ZoodPay" لمعالجة هذا الخلل من خلال الاستفادة من نظام الإقراض الرقمي الشامل B2B2C حيث يتم تعزيز استراتيجية الإقراض للشركة من خلال ثلاثة عناصر متكاملة للبنية التحتية تشمل كسب مستهلكين وتجار من خلال قنوات التوزيع المتنوعة بما في ذلك سوق التجارة الالكترونية الخاص بها وشبكة تجار التجزئة والشركاء، فضلاً عن استخراج البيانات الخاصة بالتكنولوجيا المالية وسوق التجارة الإلكترونية و الخدمات اللوجستية، و أخيرا الاستفادة من خوارزميات تسجيل الائتمان الخاصة بها لتقييم مخاطر الائتمان لكل من المستهلكين والتجار.ويجمع هذا النظام الحيوي نقاط القوة بين"ZoodPay " و" Tez" حيث تتجلى قدرة " ZoodPay " في العمل في الاسواق الاقليمية مع ما يقارب 10 ملايين مسخدم في خمس دول، كما أن لدى " Tez" إنجازات مميزة في مجال الإقراض الرقمي والتخفيف من مستويات التخلف عن السداد.وأوضح كل من مؤسسي " Tez" ناوريين هيات و حمزة حسين : " عندما أنشأنا Tez كان طموحنا جعل الحصول على التمويل أمراً سهلاً مثل سهولة استخدام الهاتف النقال، ونشعر بالسعادة البالغة بالثقة التي أظهرها رواد العمل في المنطقة في نموذج عملنا ونتطلع إلى مزيد من التطوير في " Tez" حيث تسهم خبرتنا في تعزيز الاقتصاد الرقمي وإدارة المخاطر بمثابة الأساس لتقديم المزيد من حلول الإقراض على نطاق واسع مع إنشاء سجلات ائتمانية للعملاء".وقد قامت " ZoodPay" بجمع 50 مليون دولار حتى الآن بمشاركة مع عدد من كبار المستثمرين العالميين منهم شركة زين، شركة الاتصالات الرائدة في الشرق الأوسط و شمال افريقيا وصندوق رأس المال الاستثماري Sturgeon Capital ومقره لندن.كما قامت الشركة بإطلاق جولة الاستثمار C، حيث سيتم تخصيص جزء من عائداتها للتوسع في الباكستان. وتمثل باكستان سوقاً واعداً مع الحاجة الماسة للائتمان، حيث يزيد عدد سكانها عن 230 مليون نصفهم من الشباب المتجهين نحو الرقمنة حيث يستعمل أكثر من 100 مليون الأجهزة الذكية مع تغطية للانترنت بنسبة 90 في المئة.