حالة نادرة... ولادة طفلة أسترالية مصابة بـ"الابتسامة الدائمة" (فيديو)

شاركت كريستينا فيرشر وزوجها بليز موتشا على تيك توك تجربتهما الفريدة مع ابنتهما المصابة بـ"الابتسامة الدائمة"، لزيادة الوعي ونشر المعلومات حول هذه الحالة النادرة.

وفي التفاصيل، فقد وُلدت الطفلة آيلا سمر في كانون الأول 2021، بأديلايد الواقعة في جنوب أستراليا، مصابةً بحالة خُلقية نادرة جداً تُسمى بـ"ثنائية macrostomia"، حيث لا تلتحم زوايا الفم معاً بشكل صحيح أثناء وجود الطفل في الرحم.

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وبعد إجرائهم عملية قيصرية، سلم الأطباء آيلا إلى والديها ولاحظوا أن لديها فتحة شفوية كبيرة، الأمر الذي حير الطاقم الطبي في البداية لأنه لم يتم رصد الحالة في فحوصات الموجات فوق الصوتية.

ومن جهتهم، فقد أوضح الأطباء أنه يمكن أن يعاني الأطفال المصابون بـ"ثنائية macrostomia" من تنفيذ بعض المهام الوظيفية مثل الرضاعة.

ووفقًا لدراسة أجريت عام 2007، فقد تم الإبلاغ عن 14 حالة فقط من "ثنائية macrostomia" في السجلات الطبية.