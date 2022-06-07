ابن السنتين يقتل والده برصاصة في فلوريدا

أقدم طفل في ولاية فلوريدا الأميركية، يبلغ من العمر سنتين، على قتل والده بعدما أطلق النار عليه عن طريق الخطأ من سلاح ناري كان متروكاً من دون أي رقابة، حسبما أفادت السلطات الأميركية الاثنين.

وفي التفاصيل، فقد وجد عناصر الشرطة، فور وصولهم إلى منزل الضحية في 26 أيار، الأم ماري أيالا وهي تحاول إنعاش قلب زوجها ريغي مابري الّذي أُصيب برصاصة.

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وأوضح الضابط المسؤول عن مقاطعة أورانج، جون مينا، في مؤتمر صحافي أن الشرطة اعتقدت بدايةً أنّ الرجل، البالغ من العمر 26 عاماً، الذي توفي بعد نقله إلى المستشفى بفترة قصيرة، أطلق النار على نفسه، إلا أن الابن الأكبر أعلم المحققين أنّ شقيقه البالغ من العمر سنتين فقط هو من أطلق النار على والده.

وأشارت وثائق المحكمة إلى أنّ المسدس كان موجوداً داخل حقيبة تابعة لريغي مابري متروكة على الأرض، وبعدما عثر الطفل عليه أطلق النار باتجاه ظهر الوالد الذي كان يلعب بلعبة فيديو عبر جهاز الكمبيوتر.

وكان أفراد الأسرة الخمسة، ومن بينهم طفلة تبلغ خمسة أشهر، موجودين في الغرفة نفسها عند وقوع الحادثة.

وأوضح مينا أنّ كلا الوالدين كانا في حالة إفراج مشروط بعد إدانتهما بجرائم عدة مرتبطة بإهمال أطفالهما وتعاطي المخدرات.