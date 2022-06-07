بعد جائحة كوفيد-19... الولايات المتحدة تطلق خطّة لجذب 90 مليون سائح سنويا

أطلقت الولايات المتحدة خطة لجذب 90 مليون سائح أجنبي سنوياً في محاولة لاستعادة مليارات الدولارات من عائدات السياحة التي خسرتها خلال جائحة كوفيد-19.

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LBCI News Lebanon

أطلقت الولايات المتحدة الاثنين خطة لجذب 90 مليون سائح أجنبي سنوياً في محاولة لاستعادة مليارات الدولارات من عائدات السياحة التي خسرتها خلال جائحة كوفيد-19.

وقالت وزارة التجارة إن الخطة الخمسية تهدف إلى استحداث وظائف وبلوغ حجم إنفاق سياحي سنوي يناهز 279 مليار دولار.

وجاء في بيان لوزيرة التجارة جينا ريموندو: "ألحق فيروس كوفيد-19 ضرراً باقتصادنا الوطني والمحلي، لكنه قدم لنا أيضًا فرصة فريدة لتشكيل صناعة سفر وسياحة أكثر شمولاً وإنصافًا واستدامة ومرونة من أي وقت مضى".

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وأضاف البيان أنه قبل الوباء درّ السفر والسياحة فائضاً تجارياً قدره 53,4 مليارات دولار وأنشأ مليون وظيفة في الولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، فقد زار عام 2019 نحو 80 مليون مسافر أجنبي البلاد وساهموا بنحو 240 مليار دولار في الاقتصاد الأميركي، إلا أن العدد انخفض بأكثر من النصف عام 2020.

وزاد عدد الوافدين من الخارج شهرياً، مع توافر اللقاحات على نطاق واسع، إلى أكثر من مليوني شخص في نيسان 2022، ارتفاعًا من حوالي 775 ألفا في تشرين الأول 2021.

وقالت الوزارة إن ذلك يعني أن السفر الدولي قد ولّد فائضاً تجارياً في كل شهر من الأشهر الخمسة الماضية، وهو مؤشر إيجابي على أن القطاع يتجه نحو الانتعاش.

كما ستركز الاستراتيجية الوطنية للسفر والسياحة لمدة خمس سنوات على زيادة الترويج للوجهات الأميركية خاصة تلك الأقل شهرة.

وأردفت ريموندو قائلة: "تسخّر استراتيجيتنا الجديدة أفضل ما يقدمه القطاعان العام والخاص في الولايات المتحدة، وهو ما سيعزز الوظائف ويستعيد الإيرادات المفقودة".