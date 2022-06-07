في أستراليا... زبائن سلسلة مطاعم شهيرة يحتجون على استبدال الخس بالملفوف!

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أفادت سلسلة مطاعم "كاي إف سي" الثلاثاء بأنّ أسعار الخس المرتفعة في أستراليا دفعتها إلى الاستعاضة عن هذا المكوّن بمزيج من الملفوف والخس في شرائح البرغر والمنتجات الأخرى التي تقدمها، مما أثار امتعاض الزبائن الذين اعتبروا أنّ النكهة شهدت تراجعاً.وارتفع السعر المحلي للخس بنسبة تصل إلى 300 في المئة خلال الأشهر الأخيرة، ما أجبر سلسلة الوجبات السريعة على تعديل وصفات منتجاتها في بعض المطاعم التابعة لها.وبرّرت الشركة لجوءها إلى هذه الخطوة بالقول: "نعاني حالياً نقصاً في الخس. لذلك، نستخدم مزيجاً من الخس والملفوف في المنتجات التي يشكل الخس أحد مكوناتها وذلك حتى إشعار آخر".وقالت الشركة إنّ سبب النقص في الخس يعود إلى الفيضانات الكبيرة التي طالت شرق البلاد، فضلاً عن الحرب الأوكرانية التي تشكل عاملاً إضافياً في هذه المشكلة بسبب الأسعار المرتفعة للديزل والأسمدة.والجدير بالذّكر أنّ سعر خسة واحدة من نوع أيسبرغ أصبح حالياً نحو ثمانية دولارات، بعدما كانت تُباع بدولارين في سيدني أو ملبورن.