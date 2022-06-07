بعد إزالته عام 2013... قطر تُعيد تثبيت تمثال "نطحة رأس" زيدان في المتحف الرياضي

أعلن مسؤولون الاثنين إعادة تثبيت تمثال "نطحة الرأس" الّتي قام بها نجم كرة القدم الفرنسي زين الدين زيدان بالمتحف الرياضي الجديد في قطر.

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LBCI News Lebanon

أعلن مسؤولون الاثنين إعادة تثبيت تمثال "نطحة الرأس" الّتي قام بها نجم كرة القدم الفرنسي زين الدين زيدان ضد الإيطالي ماركو ماتيراتزي في نهائي مونديال 2006 في كرة القدم، بالمتحف الرياضي الجديد في قطر، وذلك بعد إزالته من كورنيش الدوحة عام 2013.

وكان التمثال البرونزي، بارتفاع خمسة أمتار، للفنان الفرنسي الجزائري الأصل عادل عبد الصمد، قد اشترته هيئة متاحف قطر في إطار الاستعدادات لكأس العالم التي تستضيفها الدولة الخليجية بدءاً من 21 تشرين الثاني المقبل.

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وأزالت قطر التمثال بعد أقل من شهر على وضعه، بعد حملة على مواقع التواصل الاجتماعي شجبت عبادة الأصنام التي يحرّمها الإسلام.

وقالت الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني رئيسة مجلس أمناء متاحف قطر: "شعرنا بأن التمثال كان في المكان الخاطئ، ما جعلنا نخطّط لوضعه في متحف 3-2-1"، الذي تم افتتاحه في نهاية آذار الماضي.

وتابعت "مع منحوتة زين الدين زيدان سنتحدث عن الضغط النفسي الّذي يتعرض له الرياضيون في البطولات الكبرى وأهمية التطرّق لمسائل الصحة العقلية".

والجدير بالذكر أن المنحوتة تجسّد اللّحظة الّتي أذهلت الجميع عندما قام زيدان بنطح المدافع ماتيراتزي لتلفظه بعبارات نابية بحقه، وذلك قبل أن يُطرد ما أدّى إلى إحراز إيطاليا اللقب الرابع في تاريخها بعدها بركلات الترجيح.