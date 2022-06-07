بعمر الـ83... مغامر ياباني يعبر المحيط ويسجّل رقماً قياسياً

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أصبح البحّار الياباني كينيتشي هوري البالغ من العمر 83 عاماً، أكبر شخص في العالم يعبر المحيط الهادئ منفرداً ومن دون توقف بعدما وصل السبت إلى بلاده محققاً هذا الإنجاز.وفي التّفاصيل، فانطلق هوري على متن زورقه الشراعي من سان فرانسيسكو بكاليفورنيا في 27 آذار، ووصل يوم 4 حزيران إلى كيب هينوميساكي في اليابان.وعلّق هوري على الإنجاز قائلاً: "لم أكن أعتقد أنني سأبحر في سن الـ83 لكنني ما زلت بصحة جيدة ولم أرغب في تفويت هذه الفرصة. اجعل أحلامك تغدو حقيقة. حدد هدفك، واعمل بجد على تحقيقه".ويُشار إلى أنّه سبق لكينيتشي هوري أن حطّم العديد من الأرقام القياسية في موسوعة "غينيس"، أبرزها رحلة بطول 7500 كيلومتر على متن قارب يعمل بالدواسات قام بها سنة 1993، بالإضافة إلى عبوره المحيط الهادئ على متن قارب مصنوع من مواد معاد تدويرها وتعتمد قوة دفعه على الأمواج عام 2008.