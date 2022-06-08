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08 حزيران 2022 - 02:21
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قضية غريبة...اعتقال بقرة بعدما قتلت صبياً في جنوب السودان!

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قضية غريبة...اعتقال بقرة بعدما قتلت صبياً في جنوب السودان!
Lebanon News
اعتقلت شرطة جنوب السودان بقرة وصاحبها بتهمة قتل صبي يبلغ من العمر 12 عاماً، وتأتي الحادثة بعد أيام فقط من الحُكم على كبش بالسجن ثلاث سنوات بتهمة القتل.

وقالت الشرطة إن البقرة كانت تسير بالقرب من مزرعة مساءً الأسبوع الماضي عندما هاجمت الطفل فقتله على الفور.

وقال متحدث بإسم الشرطة لوسائل الإعلام المحلية، إن البقرة الآن قيد الاعتقال في مركز الشرطة في مقاطعة رومبيك المركزية لإصدار الحكم بحقّها، أمّا الصبي فنُقل إلى المستشفى لتشريح جثته ومن ثم إلى منزله لدفنه.
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ومن المتوقع أن تواجه البقرة تهمة القتل، وستسجن في حال إدانتها لمدة عام.
 
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