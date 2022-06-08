بعد هجومٍ عنيف... السلطات الإسبانية تتدخل لإنقاذ أنثى دبّ وشبلها (فيديو)

أطلقت حكومة منطقة كاستيّا إي ليون الإسبانية، الثلاثاء، عملية بحث عن أنثى دبّ وشبلها، بعدما افترقا إثر هجوم وحشي من دبّ ذكر على الشبل الذي تمكنت الأم من إنقاذه.

وأفاد مصدر من إدارة البيئة في هذه المنطقة، الواقعة في شمال إسبانيا، في تصريح لوكالة فرانس برس، بأن السلطات تعلم "بأن الأنثى أصيبت بجروح، ولكن ما من معلومات أخرى متوافرة" لديها.

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وأظهر مقطع فيديو سجله مصوّر هاوٍ أن الذكر والأنثى تقاتلا على منحدر في بينيا دي سانتا لوتشيا بمقاطعة بالنسيا، فسقط كلاهما من نقطة عالية جداً، وارتطما بالصخور، وتدحرج أحدهما وقتاً طويلاً قبل أن يتوقف.

وأشارت السلطات إلى أن الاشتباك أدى إلى مقتل الذكر مع أنه يفوق الأنثى حجماً، فيما عادت الأنثى الجريحة للبحث عن شبلها، وتسعى السلطات إلى التأكد مما إذا كان شملهما التمّ مجدداً.

ووفقاً لمؤسسة الدب البني، يعيش في إسبانيا نحو 330 دباً بنياً في سلسلة جبال كانتابريا و70 دباً آخر في جبال البيرينيه.