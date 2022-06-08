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08 حزيران 2022 - 10:15
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"مهين وعنصري"... إلغاء عرض فيلم حول ابنة النبي محمد في بريطانيا (فيديو)

ألغت شبكة "سينيوورد" البريطانية لدور السينما عرض فيلم "ذي لايدي أوف هافن" في بريطانيا بعد تظاهرات قام بها مسلمون أمام دور السينما. Lebanon, news ,lbci ,أخبار محمد., النبي, ابنة, حول, أحداثه, تدور, الفيلم, هذا, ضد, السينما, دور, أمام, مسلمون, بها, قام, تظاهرات, بعد, بريطانيا,Heaven,of ,Lady , The , هافن, أوف, لايدي, ذي, فيلم, عرض, ألغت, الثلاثاء, السينما, لدور, البريطانية, سينيوورد, شبكة,أعلنت,ألغت شبكة "سينيوورد" البريطانية لدور السينما عرض فيلم "ذي لايدي أوف هافن" في بريطانيا بعد تظاهرات قام بها مسلمون أمام دور السينما.
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&quot;مهين وعنصري&quot;... إلغاء عرض فيلم حول ابنة النبي محمد في بريطانيا (فيديو)
Lebanon News

أعلنت شبكة "سينيوورد" البريطانية لدور السينما، الثلاثاء، أنها ألغت عرض فيلم "ذي لايدي أوف هافن" The Lady of Heaven في بريطانيا بعد تظاهرات قام بها مسلمون أمام دور السينما ضد هذا الفيلم الّذي تدور أحداثه حول ابنة النبي محمد.

 
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وتطالب عريضة إلكترونية، وقّعها أكثر من 119 ألف شخص، بسحب الفيلم الّذي تم وصفه بأنه "مهين" و"عنصري".
 
وبحسب صحيفة "ذا غارديان"، فقد تظاهر مسلمون أيضاً خارج صالات "سينيوورلد" في الكثير من المدن معتبرين أن الفيلم "مسيء للدين الإسلامي".
 
وقال أحد الناطقين باسم المجموعة "نظرا إلى الحوادث الأخيرة المتعلقة بعرض "ذي لايدي أوف هافن"، قررنا إلغاء العروض المقبلة لضمان سلامة طاقمنا وزبائننا"، خصوصاً في المملكة المتحدة والولايات المتحدة.
 
وهذا الفيلم الدرامي البريطاني، الذي أخرجه إيلي كينغ، وبدأ عرضه في الدور البريطانية الجمعة، هو الأول الّذي يتناول شخصية فاطمة الزهراء ابنة النبي محمد وزوجة علي بن أبي طالب.

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