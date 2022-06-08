"مهين وعنصري"... إلغاء عرض فيلم حول ابنة النبي محمد في بريطانيا (فيديو)

أعلنت شبكة "سينيوورد" البريطانية لدور السينما، الثلاثاء، أنها ألغت عرض فيلم "ذي لايدي أوف هافن" The Lady of Heaven في بريطانيا بعد تظاهرات قام بها مسلمون أمام دور السينما ضد هذا الفيلم الّذي تدور أحداثه حول ابنة النبي محمد.

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وتطالب عريضة إلكترونية، وقّعها أكثر من 119 ألف شخص، بسحب الفيلم الّذي تم وصفه بأنه "مهين" و"عنصري".

وبحسب صحيفة "ذا غارديان"، فقد تظاهر مسلمون أيضاً خارج صالات "سينيوورلد" في الكثير من المدن معتبرين أن الفيلم "مسيء للدين الإسلامي".

وقال أحد الناطقين باسم المجموعة "نظرا إلى الحوادث الأخيرة المتعلقة بعرض "ذي لايدي أوف هافن"، قررنا إلغاء العروض المقبلة لضمان سلامة طاقمنا وزبائننا"، خصوصاً في المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وهذا الفيلم الدرامي البريطاني، الذي أخرجه إيلي كينغ، وبدأ عرضه في الدور البريطانية الجمعة، هو الأول الّذي يتناول شخصية فاطمة الزهراء ابنة النبي محمد وزوجة علي بن أبي طالب.