"أوقفوا الحرب"... محكمة روسية تأمر باعتقال كاتب خيال علمي لمعارضته حرب أوكرانيا

أمرت محكمة مقاطعة باسماني في موسكو الثلاثاء باعتقال كاتب روايات الخيال العلمي، ديميتري غلوخوفسكي، غيابياً وذلك لمعارضته غزو بلاده لأوكرانيا، وهو يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات في حال إدانته.

وانتقد الكاتب، البالغ من العمر 42 عاما، والّذي يُعتقد أنه يعيش خارج روسيا، الحرب في أوكرانيا عبر منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ومقالات رأي في الصحافة الغربية.

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وأعلن غلوخوفسكي أن القضاء الروسي وجّه اتهامات إليه تتعلق بإهانة الجيش الروسي على إنستغرام وتحميله الرئيس فلاديمير بوتين مسؤولية الهجوم على أوكرانيا.

وقال غلوخوفسكي على تطبيق تلغرام: "أنا على استعداد لتكرار كل ما قيل هناك: أوقفوا الحرب. اعترفوا بأن هذه حرب ضدّ الأمة بأكملها وأوقفوها".

وأدرجت وزارة الداخلية اسم مؤلف رواية "مترو 2033" الخيالية، الصادرة عام 2002، والتي تدور أحداثها بعد تعرض موسكو لهجوم نووي، على قائمة المطلوبين.