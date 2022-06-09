جريمة مروعة في مصر... أرسل ابنه لشراء المخدرات ثم قتله!

شهدت مدينة بورسعيد في مصر جريمة مروعة أقدم فيها أب على قتل ابنه بوحشية.

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LBCI News Lebanon

شهدت مدينة بورسعيد في مصر جريمة مروعة، أقدم فيها أب على قتل ابنه البالغ من العمر 4 سنوات بوحشية، وذلك بعد إرساله لشراء المخدرات نيابةً عنه.

وأدلت شقيقة الجاني بشهادتها أمام النيابة العامة، مؤكدةً أن شقيقها كان دائماً يتعاطى المواد المخدرة ويرسل طفله لشرائها هرباً من الشرطة، إلا أنه كان في كامل قواه العقلية عندما أقدم على تنفيذ الجريمة.

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وفي تفاصيل الجريمة، فقد أرسل الجاني طفله لشراء المخدرات، وعند عودته أبرحه ضرباً في صدره وأحدث له إصابة بالرئة، كما ضرب رأس الطفل في الأرض حتى أُصيب بارتجاج في الدماغ وكسر في الجمجمة، ما أدى إلى وفاته فوراً.

وأعلنت الشقيقة في بثٍ مباشر على "القاهرة 24"، إن شقيقها هو الذي أقدم على قتل ابنه نتيجة الضرب المبرح الّذي تسبب بوفاته، مؤكدةً أن الطفل راح ضحية الأب.

ويُذكر أن مباحث منطقة بورسعيد كانت قد تمكّنت من ضبط والد الطفل، كما أمرت النيابة العامة بحبسه والتحفظ على جثة الطفل بالمشرحة تحت تصرفها، لحين التصريح بالدفن بعد انتهاء الإجراءات.