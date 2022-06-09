شركة Inkript تحصل على شهادة VISA لبطاقة الدفع البيومترية الخاصة بها والمبنية على منصّة Zwipe Pay

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حصلت Inkript، الشركة المتخصّصة بحلول الأمن الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (MEA)، والتابعة لمجموعة Resource Group، على شهادة موافقة (LoA) من شركة Visa العالمية الرائدة في تقنيات الدفع الرقمي، لبطاقة الدفع البيومترية الخاصة بها والمبنية على منصّة Zwipe Pay.وقد تم الإعلان عن هذا الإنجاز من قبل Inkript و Visa و Zwipe في إطار مشاركة Inkript في معرض Seamless Middle East في دبي وذلك بحضور ممثلين عن كل شركة.فمن خلال هذه الموافقة، يُمكن للمستهلكين حول العالم الحصول على بطاقات الدفع البيومترية من شركة Inkript والتي تعمل عبر شبكة الدفع العالمية لشركة Visa والمبنية على تقنية Zwipe Pay، ممّا سيًلبّي الطلب المتزايد في السوق المصرفي والمالي على ميّزات الأمان والراحة التي توفّرها عملية المصادقة البيومترية.وفي هذه المناسبة، قال رياض عيتاني، المدير العام لشركة Inkript: "يًسعدنا الحصول على موافقة Visa التي تسمح بإصدار ونشر بطاقاتنا البيومترية في جميع الأسواق في العالم. وتأتي هذه الموافقة أيضًا في وقت مناسب حيث الاهتمام المتزايد من المصدّرين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بإطلاق بطاقات الدفع البيومترية المبنية على منصّة Zwipe Pay. وفي هذا الإطار، لقد وقّعت العديد من البنوك معنا، ونحن على استعداد لتلبية احتياجاتهم في جميع أنحاء المنطقة".وأضاف: "هذا إنجاز آخر للشركة في رحلتنا نحو تطوير حلول بيومترية في مجال التكنولوجيا المالية في المنطقة، مما يتيح تجربة آمنة وسلسة للمستهلك".من جهتها، قالت ليلى سرحان، المدير العام لشركة Visa في منطقة شمال إفريقيا والمشرق العربي وباكستان: "يعرف المستهلكون اليوم أهمية عنصر الأمان والبساطة في المدفوعات الرقمية حيث بدأوا يثقون في طرق الدفع الحديثة التي يقدمها التجّار. فإن استخدام الحلول البيومترية تضمن تجربة دفع سريعة وآمنة للمستهلكين، كما تُوفر للتجار فوائد عديدة ومنها زيادة سرعة المعاملات وتقصير طوابير الانتظار، إضافةً إلى زيادة الوقاية الصحية وتحسين الأمان. يسعدنا منح الموافقة لبطاقات الدفع البيومترية الخاصة بـ Inkript والمبنية على منصة Zwipe Pay. ستوفر هذه البطاقة عددًا كبير من الفوائد للتجار والمستهلكين، بالإضافة إلى زيادة في اعتماد المدفوعات الرقمية مقارنةً بالمدفوعات النقديّة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا."من جهته، قال رمزي الصبوري، المدير العام لشركة Zwipe في الشرق الأوسط وأفريقيا: "يسعدنا أن تحصل Inkript، الشركة الأولى في تصنيع البطاقات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، على موافقة Visa لبطاقاتها البيومترية المبنية على منصة Zwipe Pay".واعتبر أن تحقيق هذا الإنجاز له تأثير إيجابي على الإطلاق التجاري لبطاقات الدفع البيومترية الممكّنة من Zwipe Pay في المنطقة.وكانت Zwipe قد حصلت على موافقة Visa لمنصة Zwipe Pay الخاصة بها في 24 آذار 2022، مما يتيح لمصنّعي البطاقات الذكية الذين يعملون مع Zwipe الحصول بسرعة على شهادة Visa لتصميمات بطاقات الدفع البيومترية الخاصة بهم.