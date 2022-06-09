تحدي "ملاك الموت" على تيك توك يودي بحياة مراهقَيْن... قفزا أمام شاحنة متحركة لزيادة المتابعين! (فيديو)

أفادت وكالة الأخبار الإندونيسية كوكونوتس جاكرتا، بأن تحدي "ملاك الموت" على تيك توك أدى إلى وفاة مراهقين إندونيسيين.

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LBCI News Lebanon

أفادت وكالة الأخبار الإندونيسية كوكونوتس جاكرتا، بأن تحدي "ملاك الموت" على تيك توك أدى إلى وفاة مراهقين إندونيسيين.

ولفتت المعلومات الى أن المراهقين لقيا مصرعهما بعدما أقدما على القفز أمام شاحنة متحركة بهدف زيادة عدد المتابعين على التطبيق.

ونشرت صفحة مدينة تانغيرانغ الإندونيسية على "تويتر" مقطع فيديو حذّرت من خلاله من أن "التصرف المتهور للمراهقين لإيقاف الشاحنة" يتسبب في خسارة أرواحهم.

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ووفق موقع " نيويورك بوست "، فقد تم احتجاز ما يصل إلى 14 قاصراً يُشتبه في مشاركتهم في تحدي "ملاك الموت"، الّذي لا يكتمل بنجاح إلا في حال توقفت الشاحنة قبل إصابة الشخص الذي يقفز أمامها.

والجدير بالذكر أن هذا التحدي متداول منذ العام الماضي، حيث تم الإبلاغ عن وفاة مراهق في تموز بمنطقة بيكاسي الإندونيسية.