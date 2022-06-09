سلسلة مطاعم شهيرة تتخلى عن صالة الطعام... وتصمم طريقة مبتكرة لتسليم طلبات الزبائن

افتتحت سلسلة مطاعم "تاكو بل" بالولايات المتحدة مفهوم "تاكو بيل ديفي" يهدف إلى التخلي عن صالة الطعام.

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LBCI News Lebanon

افتتحت سلسلة مطاعم "تاكو بل"، في منطقة مينيابوليس بالولايات المتحدة، مفهوماً هو الأول من نوعه ويُسمى بـ"تاكو بيل ديفي" Tako Bell Defy، يهدف إلى التخلي عن صالة الطعام.

ووفق موقع " سي أن أن "، فيقع المطبخ في الفهوم الجديد فوق مبنى المطعم المكوّن من طابقين، ويتم تسليم الطلبات "نزولا" أو "عمودياً" إلى سيارات الزبائن.

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ويهدف هذا المشروع إلى تقليل المدة الّتي يقضيها الزبائن أثناء انتظار وجبة الطعام في الممرات المخصصة لطلبات الطعام. وبالتالي، فإن الشركة تتطلع إلى جعل مدة عملية الانتظار تقتصر على دقيقتين أو أقلّ.

كما صمّمت الشركة ممرات عدة، واحد للزبائن الذين طلبوا وجبة الطعام عبر تطبيق تاكو بل، وآخر لسائقي التوصيل، وغيرهما للطلبات التقليدية المجهزة بخدمة تقنية الصوت والفيديو بين الزبائن والموظفين في الطابق الثاني.