سنيّة حبّوب... غوغل يحتفي بأول لبنانية تغادر وطنها لتدرس الطب

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يحتفل محرك البحث العالمي "غوغل" الجمعة في العاشر من حزيران بالطبيبة اللبنانية الأصل سنيّة حبّوب التي تركت بصمتها التاريخية في مجال الطب وألهمت الكثير من النساء والفتيات.وقد عُرفت الدكتورة سنيّة حبّوب بأنها أوّل لبنانية تغادر وطنها إلى الولايات المتحدة لدراسة الطب، وكانت كذلك الخريجة العربية الوحيدة من كلية الطب النسائية في بنسلفانيا، حيث حصلت على شهادتها في 10 حزيران عام 1931 وعملت بعدها مع الصليب الأحمر اللبناني.وبعد خمسين عاماً من الخدمة الطبية المكرسة، كرّمت الحكومة اللبنانية الطبيبة سنيّة حبّوب بميدالية الصحة عام 1982، كما يحمل شارع في بيروت اسمها.وقد توفيت الطبيبة سنيّة حبّوب في أيلول عام 1983 عن عمر 82 عاماً.