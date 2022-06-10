بعد علاقة سرّية طويلة... زواج الرئيس فرنسوا هولاند والممثلة جولي غاييه

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تزوّجت الممثلة الفرنسيّة جولي غاييه من الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند يوم السبت 4 حزيران 2022، بعد 8 سنوات على علاقتهما السرية التي كشفتها مصادر إعلامية عديدة من قبل.وأفادت صحيفة LA MONTAGNE بأن الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند تزوج بسرية تامة من الممثلة والمنتجة الفرنسية جولي غاييه في بلدية تول بكوريز.ووفقًا للمعلومات التي كشفت عنها الصحيفة، فانضمّ إلى الثنائي برنارد كومبس، عمدة مدينة تول، وكان حفلاً في غاية الخصوصيّة، وذلك بناء على رغبة الحبيبين اللذين فضّلا الحفاظ على السريّة التامة منذ بدء علاقتهما.ولم يسبق لفرانسوا هولاند أن تزوّج من قبل، بالرغم من علاقاته مع سيغولين رويال وفاليري تريرويلر، ورغم إنجابه أربعة أولاد من رويال.أمّا جولي غاييه، فقد تزوّجت من قبل من سانتياغو أميغورينا وأنجبت منه طفلين، قبل أن يتطلقا في العام 2006.والجدير بالذكر أنّ علاقة هولاند بجولي غوييه انفضحت خلال عهده الرئاسيّ، ويومها كانت حبيبته الصحافيّة فاليري تريرويلر تسكن معه في الإليزيه، وقد أصيبت بعد الفضيحة بانهيار عصبيّ.