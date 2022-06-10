مبادرة في حمانا... شباب البلدة قاموا بتزفيت الحفر "من اللحم الحي"! (فيديو وصور)

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في بلد تفتك الأزمة الاقتصادية القاسية بالمواطن، بات على الشعب اللبناني أن يقوم بدور الدولة ومؤسساتها.ففي لبنان، حيث البطالة تهدّد الشباب والفقر يتربّص باللبنانيين، نشهد يومياً مبادرات فردية تقدّم للناس أبسط حقوقهم، وتشكّل بريق أمل في ظل الصورة السوداوية التي تسيطر على حياة الناس.ومن بين هذه المبادرات، مبادرة مميزة لشباب بلدة حمانا الذين عملوا على تزفيت الحفر في البلدة من "اللحم الحي"، قبل موسم الصيف الواعد.وبحسب المعلومات التي حصل عليها موقع الـLBCI الالكتروني، فقد قامت مجموعة من شباب البلدة بتزفيت أكثر من 80 حفرة، أدّت الى تضرّر السيارات التي تمرّ على طرقات البلدة، وذلك في ظل غياب البلدية المستقيلة.وبحسب المعلومات أيضاً، فقد جمع الشباب المال من بعضهم واستعانوا بمهندس من شباب حمانا لدراسة المشروع، وتحديد كمية الزفت اللازمة لهذه الخطوة. وبدأت عمليات تزفيت الحفر يوم 7 حزيران، بعد الحصول على موافقة محافظ جبل لبنان.إليكم هذا الفيديو والصور لمبادرة شباب حمانا: