في الرياض... مصادرة 3 أسود مهددة بالانقراض تابعة لمواطن سعودي

صادرت السلطات السعودية المعنية بالبيئة ثلاثة أسود تابعة لمواطن سعودي، حيث كان يحتفظ بها في استراحة في الرياض خلافاً للقوانين المحلية.

وذكر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الأربعاء على تويتر أنّه تلقى "بلاغاً عن حيازة 3 أسود في استراحة بمدينة الرياض ما يعد مخالفة لنظام البيئة، وتمكن الفريق من السيطرة على الكائنات وتخديرها ونقلها الى وحدة الإيواء التابعة للمركز".

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ونشر المركز صوراً تظهر موظفي المركز وعناصر الأمن وهم يحيطون بثلاثة صناديق معدنية استلقت فيها الأسود خائرة القوى بعد تخديرها.

وأوضحت القوات الخاصة بالأمن البيئي في بيان أنها طبقت الإجراءات النظامية بحق هذا الشخص و"أحالته إلى النيابة العامة"، مشيرةً إلى أنّ المتهم ارتكب "مخالفة لنظام البيئة واللائحة التنفيذية للاتجار بالكائنات الفطرية".

وتُعدّ حيازة كائنات فطرية مهددة بالانقراض مخالفة يعاقب عليها بغرامة تصل إلى 30 مليون ريال، أي 8 مليون دولار، والسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين.