"أشهر الكمانات في العالم"...أكثر من 15 مليون دولار مقابل كمان "ستراديفاريوس"

الإعلان

بيع نموذج نادر لآلة "ستراديفاريوس"، أشهر الكمانات في العالم، خلال مزاد في نيويورك في مقابل 15.34 مليون دولار، أي أقل بقليل من السعر القياسي لمثل هذه الآلة والبالغ 15.9 مليون دولار، وفق ما أعلنت دار "تاريزيو" المتخصصة.وكان الكمان الذي صنعه المعلّم أنطونيو ستراديفاري (1644-1737) في عام 1714، مُلكاً لما يقرب من 40 عاماً للفنان الروسي الأميركي الموهوب توشا سايدل (1899-1962)، الذي استخدمه في عزف الموسيقى التصويرية لفيلم "ذي ويزرد أوف أوز" (1939)، أحد أفلام هوليوود الكلاسيكية.وقال مؤسس ومدير دار "تاريزيو" جيسون برايس، لوكالة الصحافة الفرنسية من مقر الشركة المتخصصة في بيع الآلات النادرة، إن "سايدل كان أيضاً مدرّس ألبرت أينشتاين، لذلك تجاور هذا الكمان مع عالم الرياضيات العظيم أثناء عزفهما رباعيات في منزل ألبرت في برينستون بولاية نيو جيرسي".وكان توشا سايدل الذي هاجر إلى الولايات المتحدة في ثلاثينيات القرن الماضي، وألبرت أينشتاين الذي فر من النظام النازي، قد شاركا في حفل موسيقي في نيويورك عام 1933 لدعم العلماء اليهود الألمان الذين غادروا بلادهم.ومن بين آلاف الآلات التي صنعها الحرفي المتحدر من كريمونا، لا يزال هناك حوالى 600 آلة مسجلة اليوم.وكان الكمان جزءاً من مجموعة مونيتسوغو في اليابان. ولم تكشف دار "تاريزيو" هوية المشتري.ويعود الرقم القياسي في مزاد إلى عام 2011، عندما بيع كمان "ستراديفاريوس" سُمي "ليدي بلانت" لأنه كان مملوكاً إلى الليدي آن بلانت، حفيدة الشاعر اللورد بايرون، في مقابل 15.89 مليون دولار في لندن.