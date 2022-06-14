منوعات
14 حزيران 2022 - 04:32
Back

الأمير هاري يسقط عن ظهر حصانه... وصور توثّق الحادثة!

الأمير هاري يسقط عن ظهر حصانه Lebanon, news ,lbci ,أخبار لوس أنجلوس, بولو, حصان,الأمير هاري,الأمير هاري يسقط عن ظهر حصانه
episodes
الأمير هاري يسقط عن ظهر حصانه... وصور توثّق الحادثة!
Lebanon News
وثّقت مجموعة صور نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية لحظة سقوط الأمير هاري عن حصانه بينما كان يلعب البولو مع أصدقائه في لوس أنجلوس.
وفي التّفاصيل، فظهر الأمير هاري في عدد من الصور على الأرض بعد وقوعه من على حصانه أثناء اللعب مع صديقه ناتشو فيغيريس في نادي كانشا دي إستريلا للبولو في سانتا باربرا، بعد أسبوع تقريباً على عودته من الاحتفال بالذكرى البلاتينية للملكة.
الإعلان

ورغم هذه الحادثة، سرعان ما استعاد هاري نشاطه وقد تجمّع لاعبون آخرون حوله للإطمئنان إليه.

وأشار شهود عيان إلى أنّ زوجة هاري ميغان ماركل لم تكن موجودة في هذه المباراة وهي الثانية التي يظهر فيها الأمير هاري وهو يلعب البولو في أقل من شهر.
الإعلان
إقرأ أيضاً