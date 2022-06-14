الأمير هاري يسقط عن ظهر حصانه... وصور توثّق الحادثة!

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وفي التّفاصيل، فظهر الأمير هاري في عدد من الصور على الأرض بعد وقوعه من على حصانه أثناء اللعب مع صديقه ناتشو فيغيريس في نادي كانشا دي إستريلا للبولو في سانتا باربرا، بعد أسبوع تقريباً على عودته من الاحتفال بالذكرى البلاتينية للملكة.ورغم هذه الحادثة، سرعان ما استعاد هاري نشاطه وقد تجمّع لاعبون آخرون حوله للإطمئنان إليه.وأشار شهود عيان إلى أنّ زوجة هاري ميغان ماركل لم تكن موجودة في هذه المباراة وهي الثانية التي يظهر فيها الأمير هاري وهو يلعب البولو في أقل من شهر.