الشرطة الفرنسية تقبض على بائعي تذاكر دخول مستعملة لمتحف اللوفر

أوقفت الشرطة الفرنسية 14 عضواً في شبكة تنشط في بيع تذاكر دخول مستعملة إلى متحف اللوفر في باريس.

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شنّت السلطات الفرنسية حملة لوضع حدّ لعمليات بيع تذاكر دخول مستعملة إلى متحف اللوفر في باريس، وأوقفت الأسبوع الماضي 14 عضواً في شبكة تنشط في هذا المجال، وفق ما أفاد مصدر في الشرطة السبت.

وأوضحت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن أعضاء الشبكة كانوا يستعيدون التذاكر الورقية أو الإلكترونية من الزوار الذين أنهوا جولتهم في المتحف، ثم يعيدون بيعها بأكثر من سعر الشراء للسياح الذين ينتظرون دورهم في الطابور.

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وأعلن مصدر الشرطة أن العملية "أتاحت توقيف 14 شخصاً"، من بينهم ستة مقيمين بصورة غير شرعية.

واستقبل متحف اللوفر 2.8 مليون زائر عام 2021، بينما كان عدد زواره قبل جائحة كوفيد-19 يبلغ نحو عشرة ملايين سنوياً.