بسبب قبلة بين سيدتين... الإمارات تمنع عرض فيلم "Lightyear" !

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أعلن مكتب تنظيم الإعلام عن عدم منح فيلم الرسوم المتحركة Lightyear المقرر طرحه في دور السينما ابتداءً من 16 يونيو الجاري، تصريح العرض في جميع دور السينما في الإمارات، وذلك لمخالفته معايير المحتوى الإعلامي المعمول بها في الدولة. pic.twitter.com/zmVtNMjlzc — مكتب تنظيم الإعلام (@uaemro) June 13, 2022

أعلنت الإمارات الاثنين منع عرض فيلم "لايت يير"Lightyear ، وهو أول عمل من إنتاج استوديوهات "بيكسار" الأميركية يتخلله مشهد قبلة مثلية بين امرأتين، في دور السينما المحلية.وأعلن مكتب تنظيم الإعلام في الإمارات في تغريدة على تويتر منع عرض فيلم الرسوم المتحركة المقرر طرحه في دور السينما ابتداءً من 16 حزيران الجاري، وذلك لمخالفته معايير المحتوى الإعلامي المعمول بها في الدولة.وقال المكتب إنه يؤكد "التزام كافة الأفلام في دور السينما بالدولة للمتابعة والتقييم قبل موعد عرضها للجمهور لضمان سلامة المحتوى المتداول وفق التصنيف العمري الملائم".ويأتي هذا القرار بعد ستة أشهر على إعلان الإمارات أنّها لن تفرض رقابة على الأفلام التي تُعرض في دور السينما المحلية، على أن يتم إدراج عبارة "21 عاما"، ضمن التصنيفات العمرية لتنبيه المشاهدين الراغبين بمشاهدة أفلام بنسختها الأصلية.