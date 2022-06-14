بحضور مسلحين من طالبان... زفاف جماعي لسبعين ثنائيا في كابول

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بفساتين بيضاء وطرحات خضراء طويلة تغطي النساء بالكامل، وبدلات تقليدية للرجال، تزوج نحو سبعين ثنائيا الاثنين في العاصمة الأفغانية كابول، خلال زفاف جماعي بحضور مسلحين من حركة طالبان.فمع مهور كبيرة وهدايا كثيرة واحتفالات سخية، تكلّف حفلة زفاف في قاعة كبيرة في كابول في المعدل ما بين عشرة آلاف دولار وعشرين ألفاً، وهو مبلغ ضخم في بلد يُصنف من الأفقر في العالم.لكن منذ سنوات، يختار أزواج كثر الاتحاد من دون إنفاق مثل هذه المبالغ من خلال المشاركة في حفلات زفاف جماعية.وقد نمت هذه الحركة منذ وصول طالبان إلى السلطة في آب الماضي. وأدى تجميد المليارات من الأصول المودعة في الخارج والتوقف المفاجئ للمساعدات الدولية بعد ذلك إلى دخول البلاد في أزمة مالية وإنسانية خطيرة.ولم يرغب المنظمون في الكشف عن تكلفة الحفل كما قدمت جمعيات خيرية للأزواج الأدوات المنزلية الأساسية.وقد ارتدى العرسان سراويل وقمصان أفغانية تقليدية تحت سترة زرقاء بلا أكمام، وغطّوا رؤوسهم بقبعة بيضاء مسطحة صغيرة فوق الجبهة، فيما ارتدت العرائس فساتين بيضاء طويلة تحت شال أخضر لامع كبير غطى رؤوسهن بالكامل وجزءاً كبيرا من الجسم.وبقي الأزواج منفصلين طوال الحفل، وكذلك مئات الضيوف من الذكور والإناث الذين تم الفصل بينهم على يد العشرات من مقاتلي طالبان المسلحين.ودعي الصحافيون لتغطية الحفل، وسُمح لهم بتصوير العرائس لكن من دون التحدث إليهن. وتم تحضير كعكة زفاف باللونين الأحمر والأبيض لكل ثنائي، ووُضعت أمام العروس والعريس.