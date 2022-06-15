نتفليكس تخطط لإطلاق مسابقة واقعية مستوحاة من "لعبة الحبار"... وهذه قيمة الجائزة

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قد لا يبقى مسلسل "لعبة الحبار" Squid Game مجرّد مسلسل كوري حصد ملايين المشاهدات حول العالم، إذ أعطت "نتفليكس" الضوء الأخضر للقيام بأكبر منافسة واقعية باسم "لعبة الحبار: التحدي".وفي التّفاصيل، فبخلاف محتوى المسلسل الذي يدور حول ألعاب قد يكون الرهان عليها على الحياة أو الموت، فإنّ المسابقة الجديدة التي تضم 456 لاعباً قد تنتهي بفوز أحد الأشخاص بجوائز قيّمة وبخسارة اللاعبين الآخرين فحسب.وتبلغ قيمة الجوائز 4.56 مليون دولار وهي أكبر جائزة في تاريخ برامج الواقع التلفزيونية.وأشارت نتفليكس إلى أنّ مسابقة الواقع الافتراضي التي سيتم تصويرها في بريطانيا مكونة من عشر حلقات وستشمل ألعاباً مستوحاة من المسلسل الأصلي، بالإضافة إلى ألعاب أخرى.