"أمطار غزيرة" داخل طائرة... حادثة غريبة فوق السحاب

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في حادثة غريبة من نوعها، وثّق مقطع فيديو لحظاتٍ من الفوضى داخل طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية بعد حدوث تسرّب للمياه داخل مقصورة الركاب.وبحسب المعلومات، فقد حصل التسرّب الغريب بينما كانت الطائرة، من طراز "إيرباص 380"، تحلّق على ارتفاع 9 آلاف متر فوق السحاب.وقد باءت محاولات طاقم الطائرة للحدّ من تسرّب المياه بالفشل وبدا المشهد داخل مقصورة الركاب وكأنّ المطر يهطل بغزارة.وأوضحت الخطوط الجوية البريطانية أنّ الحادث جاء نتيجة عطل في خزان المياه في الجزء الخلفي من الطائرة. لكن لحسن الحظ، حصل التسرب في نهاية الرحلة تقريباً، وهذا ما خفف من قلق الركاب.