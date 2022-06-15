في فرنسا... عرض أولى مشاهد فيلم سبايدر مان" الجديد بالرسوم المتحركة

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عُرضت الاثنين المشاهد الأولى من الفيلم المرتقب "سبايدر-مان أكروس ذي سبايدر-فيرس" ضمن مهرجان أنيسي لأفلام الرسوم المتحركة الذي يقام في فرنسا ويعتبر الحدث الأبرز عالمياً لهذه الفئة من الأعمال السينمائية.ويستمر المهرجان حتى السبت في هذه المدينة الفرنسية القريبة من الحدود مع سويسرا.وأفاد مدير المهرجان ميكاييل ماران بـأن إدارة المهرجان منحت تصاريح لنحو 13 ألف شخص من مئة دولة لحضور هذه الدورة من المهرجان التي تقام مجدداً بالصيغة الحضورية بالكامل، أي بنسبة 5 في المئة أكثر من 2019.وبلغ الإقبال هذه الدرجة رغم غياب الصينيين العاملين في المجال بسبب تجدد ظهور كوفيد-19 في الصين، وكذلك الروس الذي كان حضورهم بارزاً في الدورات السابقة، إذ لم توجه دعوة لوفدهم الرسمي بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.