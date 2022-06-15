مريض ألزهايمر قتل حفيدته... ولا يتذكر ارتكابه الجريمة!

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شهدت اليابان في العام 2020 جريمة قتل غريبة من نوعها راحت ضحيّتها مراهقة تُدعى "تومومي"، كان عمرها 16 عاماً، إذ قتلها جدها البالغ من العمر 88 عاما والمصاب بمرض ألزهايمر.وقد اعترف سوسومو توميزاوا مؤخراً، أمام محكمة في غرب اليابان بقتل حفيدته قبل عامين، مؤكّداً أنّه لا يتذكّر ارتكابه الجريمة.وخلال المحاكمة، طلب محامو توميزاوا تبرئته من جريمة القتل لأنّه يعاني مرض ألزهايمر، لكن محاولاتهم باءت بالفشل وأصدرت المحكمة بحقه حكما بالسجن 4 سنوات ونصف العام، بتهمة القتل العمد.وفي تفاصيل الحادثة، فدخل توميزاوا ليلة 9 أيلول 2020، في خلاف مع حفيدته وانتهى بقتلها طعنا بسكين. وفور الانتهاء من الجريمة اتصل بشقيق القتيلة وأخبره أنه وجد جثتها ملطخة بالدماء.وقال أطباء أخضعوا توميزاوا للتقييم إنّه قادر على التحكم بأفعاله. فبالرغم من أنّه يعاني الألزهايمر، لكنه قادر على تقييم أفعاله، وبالتالي فهو مسؤول عنها.وعقب إصدار الحكم، انقسمت آراء الشارع الياباني بين مؤيد ومعارض، إذ أكد فريق أن توميزاوا مسؤول عن أفعاله، بينما اعتبر آخرون الحكم غير عادل نظرا لأن القاتل يعاني مرضاً عقلياً.