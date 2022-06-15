بعد 4 أيام... إنقاذ طفل أصم وأبكم علق في بئرٍ مع ثعبان!

أنقذت فرق الإغاثة الهندية ليل الثلاثاء طفلاً أصماً وأبكماً علق داخل بئر لأربعة أيام وسط الهند.

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LBCI News Lebanon

أعلنت السلطات الهندية أن فرق الإغاثة المحلية أنقذت ليل الثلاثاء طفلاً أصماً وأبكماً علق داخل بئر لأربعة أيام وسط الهند.

وكان الطفل، راهو ساهو، البالغ من العمر 10 أعوام، قد سقط الجمعة في بئر ضيقة جداً يبلغ عمقها 24 متراً، عندما كان يلعب في جوار بيته الواقع في ولاية تشاتيسغار وسط البلاد.

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وغرّد رئيس وزراء الولاية، بوبيش باغيل عبر، تويتر أنّه تم إخراج الصبي من البئر سليماً "بفضل صلوات الجميع وجهود فرق الإغاثة الحثيثة"، وتم نقله إلى أحد المستشفيات في المنطقة المجاورة.

وقال رئيس الإدارة المحلية، جيتندرا شوكلا، للصحافيين: "رُصد ثعبان في البئر لكنّ الصبي أظهر شجاعة استثنائية وبقي هادئاً أثناء عملية إنقاذه".

واستعانت فرق الإغاثة بآلات تحريك التربة ورافعات وحفرت نفقاً موازياً للبئر بمساعدة مجموعة من العسكريين، على الرغم من سوء الأحوال الجوية بالإضافة إلى وجود أفاع وعقارب وصخور شديدة الصلابة.