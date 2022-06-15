دراسة... كلاب البولدوغ معرّضة أكثر من غيرها لمشاكل صحية

البولدوغ الإنكليزي معرّض مرتين أكثر من أي نوع آخر للإصابة بأمراض.

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LBCI News Lebanon

يُعتبر كلب البولدوغ الانكليزي، ذو الوجه المسطح والقوائم القصيرة، حيواناً مرغوباً بين أوساط محبي الكلاب الأصيلة، إلا أن شكله المميز يزيد من خطر تعرضه لأضرار صحية، على ما ذكر علماء بريطانيون.

وذكّرت دراسة نُشرت الأربعاء في مجلة "كانين ميديسين أند جينيتيكس"، أن كلب البولدوغ كان يُربّى في الأساس لمحاربة الثيران، لكنه أصبح حيواناً منزلياً أليفاً في بريطانيا خلال العصر الفيكتوري في القرن التاسع عشر.

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ومن خلال تزاوج هذه الكلاب، ضخّم المربون الخصائص التي تتميّز بها أسلافها، فاصبح وجهها أقصر وفكها السفلي عريضاً وبنيتها أكثر كثافة وقوائمها مقوسة.

لكن الدراسة التي أعدّها دان جي أونيل، من الكلية الملكية للطب البيطري، أظهرت أنّ لخصائص هذا النوع نتائج سلبية، إذ إنّ البولدوغ الإنكليزي معرّض مرتين أكثر من أي نوع آخر للإصابة بأمراض.

وبحسب المعلومات، فإن طيات وبر هذه الكلاب تعزز فرص تعرضها لالتهابات الجلد. أما الدموع في عيونها فهي ناجمة عن التهاب في الأنسجة، في حين أن وجوهها المسطحة فتتسبب بمتلازمات تنفسية. أما أوزان بنيتها الزائدة، فتؤدي إلى ظهور تكيسات بين أصابعها.

بالإضافة إلى ذلك، أدى التحول الجذري في مورفولوجيا هذا النوع لصعوبة تعانيها الإناث منه لتلد بشكل طبيعي ما يؤدي إلى إجراء عمليات قيصرية لها.

ودعا معدو الدراسة المربين إلى تغيير المعايير "لعدم إدراج المملكة المتحدة في القائمة المتزايدة للبلدان التي يُحظر فيها تربية البولدوغ الإنكليزي"، وذلك بعدما قررت محكمة أوسلو حظر تربية البولدوغ الإنكليزي وكلب "كينغ تشارلز سبانييل"، من منطلق أن تربية كلاب من هاتين السلالتين تسبب لها معاناة لا تتوافق مع قانون حماية الحيوان.