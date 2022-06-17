إنسان نصف آلي... وفاة "أول سايبورغ" في العالم

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توفي العالم البريطاني، بيتر سكوت مورغان، عن عمر ناهز 64 عاما، بعد معركة استمرت خمس سنوات مع مرض عصبي نادر، استطاع من خلاله التحول إلى أول "سايبورغ" في العالم.ويشير مصطلح "سايبورغ"، إلى كائن نصف بشري ونصف آلي، ويتكوّن من مزيج من مكونات عضوية وأخرى حيوية وإلكترونية وميكانيكية.وأعلن المتحدث بإسم العالم البريطاني، وفاته عبر تغريدة على موقع "تويتر"، قال فيها " أعلمكم جميعا أن بيتر توفي محاطا بأسرته والأقرباء منه. كان فخورا للغاية بكل من دعمه، ورؤيته لتغيير الطريقة التي ينظر بها الناس إلى الإعاقة".وفي العام 2017، كان العالم البريطاني المتخصص في الروبوتات، قد أصيب بمرض "العصبون الحركي"، وكان أمامه عامين فقط للعيش.لكن العالم البريطاني قرر "تمديد حياته" فأصبح آليا وخضع لسلسلة من العمليات المعقدة وغيرها من الإجراءات التي ساعدته على الاستمرار في الحياة بدون مضاعفات ناجمة عن مرضه العضال.