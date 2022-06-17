في واقعة غريبة باليمن... عقد قران قطين بمأذون شرعي وحضور معازيم

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في واقعة غريبة، نظم بعض الأشخاص في مدينة عدن اليمنية، حفل عقد قران زواج قط وقطة بحضور شهود ومعازيم. وأقيم الحفل الصغير الذي تم بمشاركة عدد من الجيران والمحيطين في مديرية المعلا.وتداول يمنيون مقطع فيديو للواقعة، وظهر شخص يتلو عقد زواج بين قط وقطة انتهى بالتوقيع عليه وأخذ بصمة القطين. واختلط الأمر ما بين الجد والمزح عند من تابعوا الحدث.وبحسب شهود عيان، فإن الحفل سبقته طباعة دعوة رسمية لحضور عقد القران ووزعت دعواته على عدد من الأشخاص المقربين في نفس محيط المنطقة.وأفادت مصادر محلية أن الواقعة حدثت بالفعل في مديرية المعلا بالعاصمة عدن، ووصفها النشطاء بأنها أغرب حفل عقد قرآن حضره معازيم وتم بدعوة رسمية جرى توزيعها على المشاركين وبحضور مأذون. وأوضحوا أن عقد الزواج جرى بين القطين بشكل رسمي وعبر ورقة جرى خطها من قبل أحد الأشخاص كمأذون شرعي، وتم التوقيع عليها من قبل القط والقطة.ومع انتشار الفيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي، انقسمت آراء رواد الإنترنت، فالبعض شن هجوماً لاذعاً على من نظّم هذا الحدث، أمّا البعض الآخر فتنوعت تعليقاتهم بين ساخرة وفكاهية.وبدورهم، وصف القائمون الحفل بأنه حالة من المزاح لحادثة تزويج قطين من فصيلتين خارجيتين وقد نظّموه للترفيه والفكاهة فحسب.