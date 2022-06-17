دراسة تكشف... المساحات الخضراء وتنوع الألوان في المدن يُبهج سكانها

كشفت دراسة حديثة أن تنوع الألوان الزاهية والمساحات الخضراء في المدن قد تجعل السكان أكثر سعادةً وهدوءا.

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LBCI News Lebanon

كشفت دراسة حديثة أن تنوع الألوان الزاهية والمساحات الخضراء في المدن قد تجعل السكان أكثر سعادةً وهدوءا.

وفي التّفاصيل، فاستخدم فريق من الباحثين من جامعة ليل في فرنسا الواقع الافتراضي لاختبار كيفية تفاعل المتطوعين مع الاختلافات في المناظر الطبيعية الحضرية المبسطة من الخرسانة والزجاج والمعدن.

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ويُشير البحث، الذي نُشر يوم الجمعة في Frontiers in Virtual Reality، إلى أن القيام ببعض التعديلات الصغيرة على المدينة يعزز الروح المعنوية لدى الإنسان، حتى عندما يختبرها الناس من خلال الواقع الافتراضي.

وأوضح ميشال ماتلون، أخصائي علم النفس والاستشارات المعمارية "أعتقد أن معظم الناس يقدرون الطبيعة في المدن ويجدونها جميلة، وعادةً ما يتفاعلون بغضب عند نقص المساحات الخضراء".

وتابع ماتلون "حتى أصغر التغييرات يمكن أن تؤثر على الأشخاص خلال حياتهم اليومية".

وفي المقابل، تساءل ستيفن ليمان، أستاذ الهندسة المعمارية بجامعة نيفادا بالولايات المتحدة، الّذي لم يشارك في الدراسة، عما إذا كانت محاكاة الواقع الافتراضي يمكن أن توفر معطيات لدعم الأطروحة.