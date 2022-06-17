جريمة مروعة... طعن والديه أكثر من 130 مرة ثم حجز رحلة إلى روما!

أقدم رجل في بريطانيا على قتل والديه بوحشية، إذ طعن كلّ منهما أكثر من 130 مرة حتى الموت.

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أقدم رجل في بريطانيا على قتل والديه بوحشية، إذ طعن كلّ منهما أكثر من 130 مرة حتى الموت.

واستمعت محكمة بريستون كراون البريطانية إلى إفادات المحلفين، حيث اتّضح أن لي تيبينغ، 36 عاماً، طعن والدته باتريشيا ليفيسي، 57 عامًا، 153 مرة ووالده أنتوني تيبينغ، 60 عاماً، أكثر من 130 مرة، مسبباً إصابات بليغة في منطقة الأعضاء التناسلية.

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وبدوره، فقد زعم لي تيبينغ أنه تصرف بهذه الطريقة دفاعاً عن النفس، وأن هذه الجروح نجمت عن "رمي" السكين على والده، إلا أن الطبيبة الشرعية، الدكتور أليسون أرمور، أكّدت أن الأمر لا يتوافق مع الأدلة.

ووفق موقع " ديلي ميل "، فقد تعرض الوالدان للضرب المبرح قبل وفاتهما، حيث عانت باتريشيا من إصابات في منطقتي العين والكتف بسلاح غير حاد.

وقيل للمحكمة إنّ باتريشيا أرسلت رسالة نصية إلى شقيقتها قبل وفاتها جاء فيها: "أرجوكم، أتمنى أن يساعدنا أحد"، وذلك في الليلة الّتي وقعت فيها الجريمة، أي في تشرين الثاني من العام الماضي.

وبعد مقتل والديه، حجز لي تيبينغ رحلة إلى روما وتوجه إلى مطار مانشستر، حيث سجل وصوله إلى فندق قريب باسم مزيف.

وتمكنت السلطات البريطانية من القبض على المتهم لي تيبينغ في 21 تشرين الثاني. وبالتالي، فإن المحاكمة لا تزال مستمرة.