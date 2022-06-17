وزير السياحة فعلها... استبدل الصور والرموز الدينية بصور المعالم السياحية على طريق المطار!

لتعزيز السياحة المحلية وجذب السياح الأجانب والمغتربين اللبنانيين، نجح وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال، وليد نصار، بتنفيذ حملته السياحية عبر نشر صور خلابة للبنان في جميع أنحاء البلاد، خصوصاً على طريق المطار.

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وكان نصار قد أطلق للمرة الأولى حملته السياحية، عبر برنامج "نهاركم سعيد" الصباحي على الـLBCI، متوجهاً إلى الإدارتين الإعلاميتين التابعتين لـ"حزب الله" و"حركة أمل" طالباً منهما تبديل الصور والرموز السياسية على طريق المطار، بصور المعالم السياحية الّتي تعكس صورة لبنان الجميل والمناظر الخلابة الّتي يتمتع بها، وذلك لتعزيز السياحة في موسم الصيف.

وفي هذا السياق، تابعت المنظمة غير الحكومية، "Live Love Beirut"، الحملة السياحية إذ نشرت مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، أظهرت فيه اللوحات الإعلانية الجديدة الّتي تحمل صوراً للبنان بكلّ أنحاء البلاد.