"محظوظ" يعرض 19 مليون دولار مقابل وجبة غذاء مع الملياردير وارين بافيت

الإعلان

عرض شخص محظوظ وثري على الأرجح أكثر من 19 مليون دولار في مزاد أقيم عبر الإنترنت من أجل الفوز بغذاء خاص مع رجل الأعمال الأميركي الملياردير وارين بافيت لمصلحة جمعية خيرية في سان فرانسيسكو.وتجاوز العرض الفائز في المزاد الذي انتهى، ليل الجمعة، الرقم القياسي السابق البالغ 4.57 مليون دولار الذي دفعه المستثمر في مجال العملات المشفرة جاستن سان في مزاد مماثل في عام 2019. ولم يتم بعد الكشف عن هوية الفائز الجديد.وستذهب عائدات المزاد إلى غلايد وهي جمعية غير ربحية بمدينة سان فرانسيسكو تقدم وجبات ومأوى وفحوصا للكشف عن الإيدز والتهاب الكبد الوبائي كما تقدم تدريبا لشغل الوظائف وبرامج للأطفال.وقبل ذلك ساعد وارين بافيت البالغ من العمر 91 عاما ورئيس شركة بيركشاير هاثاواي ورئيسها التنفيذي، على جمع أكثر من 53.2 مليون دولار لصالح جميعة غلايد في 21 مزاد لتناول الغذاء معه.وبدأت المزادات في عام 2000 ولم يكن هناك مزاد في أي من عامي 2020 و2021 بسبب جائحة فيروس كورونا.وتعهد بافيت أيضا بالتبرع بكل ثروته تقريباً. وطبقاً لمجلة "فوربس" قُدّرت ثروته يوم الجمعة بنحو 93.4 مليار دولار، أي أنه سابع أغنى أغنياء العالم.